Число погибших в ДТП с тремя машинами в Приморье выросло до трех

В больнице умерла женщина

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП на трассе Владивосток - Находка - порт Восточный увеличилось до трех, госпитализированная женщина умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека, следовавшие в автомашине Toyota Prius Alpha, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель-женщина и пассажирка автомобиля скончались на месте. Еще одна пассажирка от полученных травм скончалась в лечебном учреждении", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что следователем отдела МВД России по городу Артему было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Находки, подозреваемого в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. "Следователем отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - рассказали в ведомстве.

Ранее прокуратурой Приморского края сообщалось, что 11 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель и пассажир Toyota Prius Alpha погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Toyota получил травмы и был госпитализирован.