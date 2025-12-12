На Камчатке фиксируют активность на вулкане Шивелуч

В темное время суток на куполе видно мощное свечение

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые на Камчатке фиксируют свечение на вулкане Шивелуч в Усть-Камчатском округе. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"В темное время суток на куполе Молодой Шивелуч фиксируется мощное свечение", - говорится в сообщении учреждения.

Последний раз вулкан Шивелуч извергался в конце 2024 года. При этом выбросы пепла происходили и в 2025 году.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.