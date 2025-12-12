Беспилотную опасность ввели в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии. Возможно замедление мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. В аэропорту Владикавказ объявлен план "Ковер". Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - написал он в своем телеграм-канале.