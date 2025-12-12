В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства региональной безопасности Ярославской области.

"На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность! Если вы в помещении, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте отбой сигнала "Беспилотная опасность", - сказано в сообщении.