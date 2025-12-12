Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уничтожены три украинских беспилотника, летевших на Москву.

Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении силами ПВО Минобороны одного БПЛА, летевшего на Москву.