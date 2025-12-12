Фигурантка дела Долиной могла передать свою банковскую карту мошенникам пьяной

Свидетельница Маргарита Быстрова периодически злоупотребляет спиртным, следует из материалов дела

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Одна из фигуранток дела о мошенничестве с деньгами и квартирой певицы Ларисы Долиной заявила в суде, что могла передать свою банковскую карточку мошенникам для их операций, находясь в состоянии опьянения. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Из протокола допроса свидетеля Маргариты Быстровой следует, что она не помнит, чтобы оформляла банковскую карту и кому-либо передавала. Тем не менее может допустить, что, находясь в алкогольном опьянении, кто-то мог ее попросить оформить банковскую карту. Она периодически злоупотребляет спиртными напитками", - отмечается в документах.

Там указано, что другая свидетельница Варвара Южанина во время прогулки в 2023 году потеряла свой телефон с чехлом, в котором было пять карточек разных банков, на самом телефоне было приложение для входа в банк. При этом в банк по поводу блокировки банковской карты женщина не обращалась. Третий свидетель Олег Герцен признался во время допроса в том, что предоставил свои паспортные данные для оформления банковской карты, в том числе той, которая использовалась в афере с деньгами и имуществом Долиной.

Ранее сообщалось, что мошенники, которые похитили деньги Долиной и убедили ее продать квартиру, привлекли для своей аферы не менее 10 дропперов - людей, сознательно или случайно предоставивших свои банковские реквизиты для проведения незаконных операций.

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.