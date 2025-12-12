Под Новосибирском сотрудники почты подожгли автомобиль, чтобы скрыть хищение

Они украли 10 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников почтового отделения в Новосибирской области задержаны по подозрению в хищении почти 10 млн рублей. Они инсценировали пожар в служебном автомобиле, чтобы скрыть преступление, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России.

"В полицию поступило заявление от представителя подразделения почтовой связи о том, что 5 декабря на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области в салоне почтового автомобиля произошло возгорание. Водитель самостоятельно локализовал пожар и продолжил движение. Прибыв в пункт назначения, он сообщил, что в результате происшествия были уничтожены две страховые инкассаторские сумки с денежными средствами в сумме более 9,8 млн рублей. При этом почтовая корреспонденция не пострадала", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изучили обстоятельства происшествия, осмотрели автомобиль и выявили признаки инсценировки, отмечается в пресс-службе. Подозрения возникли в отношении водителя и 41-летней менеджера отделения связи. Следствие выяснило, что украденные деньги переложили в картонные коробки и передали сообщнице, которая спрятала их в цветочном горшке.

При задержании и обысках полиция изъяла украденные средства. Также выяснилось, что женщина успела положить на банковский счет 500 тыс. рублей и перевести часть денег родственнику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Фигуранты задержаны до избрания меры пресечения.