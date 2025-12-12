Экс-сотрудник Минобрнауки получил восемь лет колонии за взятку 6,8 млн рублей

Дмитрию Журавлеву также назначили штраф в размере 11,9 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил бывшего замдиректора департамента Минобрнауки РФ Дмитрия Журавлева к восьми годам колонии строгого режима за взятку в 6,8 млн рублей при закупках сельхозтехники. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

"По восемь лет колонии получили экс-замдиректора департамента Минобрнауки РФ и руководитель коммерческой организации за взятку при госзакупках сельхозтехники. <…> Суд в Красноярске признал мужчин виновными в даче (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил каждому по восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 11,9 млн рублей. Также суд на шесть лет лишил получателя взятки права занимать руководящие должности на госслужбе, а взяткодателя поставлять товары для государственных нужд", - говорится в сообщении.

В 2022 году заместитель директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Дмитрий Журавлев предложил исполнительному директору компании "Км-Финанс" посодействовать в заключении государственных контрактов на закупку услуг лизинга сельхозтехники. "За свое покровительство в признании компании победителем он потребовал взятку в размере 2% от стоимости поставляемой техники. Деньги он указал перечислить на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей. В 2022-2023 годах замдиректора департамента организовал направление в научные учреждения коммерческих предложений от имени фирмы и рекомендовал заключать госконтракты именно с ней", - пояснили в ведомстве.

По итогам аукционов с компанией "Км-Финанс" было заключено 33 госконтракта на общую сумму 930,4 млн рублей, из которых более 597,1 млн рублей пришлись на стоимость техники. "Представитель коммерческой организации обязался передать госслужащему в качестве взятки 11,9 млн руб. По мере исполнения контрактов часть обещанной взятки в размере 6,85 млн руб. была передана адресату", - добавили в прокуратуре.