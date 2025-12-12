В Новосибирске сотрудников почты осудили за попытку хищения

Они инсценировали пожар в служебном автомобиле

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Запрет определенных действий избран судом двум сотрудникам почтового отделения в Новосибирской области, подозреваемым в хищении почти 10 млн рублей. Они инсценировали пожар в служебном автомобиле, чтобы скрыть преступление, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Постановлениями суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 9 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

В полицию поступило заявление от представителя подразделения почтовой связи о том, что на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области в салоне почтового автомобиля произошло возгорание. Водитель самостоятельно локализовал пожар и продолжил движение. Прибыв в пункт назначения, он сообщил, что в результате происшествия были уничтожены две страховые инкассаторские сумки с более чем 9,8 млн рублей.

Подозрения возникли в отношении водителя и 41-летней менеджера отделения связи. Следствие выяснило, что украденные деньги переложили в картонные коробки и передали сообщнице, которая спрятала их в цветочном горшке. При задержании и обысках полиция изъяла украденные средства. Также выяснилось, что женщина успела положить на банковский счет 500 тыс. рублей и перевести часть денег родственнику.