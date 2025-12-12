В Красноярске на крупнейшего провайдера совершили DDoS-атаку

Доступ к связи восстановили

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Мощная DDoS-атака с территории иностранных государств произошла на крупнейшего провайдера в Красноярске "Орион телеком". Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Орион" телеком отразил массированную DDoS-атаку. Работа сети полностью восстановлена. <…> Вчера наша сеть подверглась масштабной DDoS-атаке с территории иностранных государств. "Орион телеком" как крупнейший оператор связи находится в системе государственного мониторинга ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр) и под его защитой. На помощь были подключены помимо внутренних средств AntiDDoS компании внешние партнеры по информационной безопасности федерального масштаба, в том числе компания, входящая в экосистему "Сбера", - говорится в сообщении.

По данным компании, сейчас все центральные сервисы работают стабильно, доступ к связи восстановлен. "Для каждого конкретного дома в каждом конкретном городе выстраивалась отдельная система защиты, и это заняло определенное время", - пояснили в компании.

Провайдер "Орион телеком" предоставляет услуги по подключению домашнего интернета, мобильной связи и цифрового телевидения и является одним из крупнейших в Сибири.