В Кузбассе подростка осудили за участие в террористической организации

Несовершеннолетний вступил в неонацистскую группировку

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд (постоянное судебное присутствие в Новосибирске) отправил на пять лет в воспитательную колонию подростка, который вступил в неонацистскую группировку National Socialism/White Power (NS/WP), признанную террористической и запрещенной в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Гражданин, действуя по мотивам идеологической ненависти в отношении неограниченного круга лиц неславянской внешности и ведущих асоциальный образ жизни, совершил участие в деятельности международного движения National Socialism/White Power, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации признано террористической организацией. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Установлено, что несовершеннолетний вступил в различные Telegram-каналы, где распространялась информация о деятельности NS/WP, националистической и террористической идеологии, материалы о взрывах и поджогах органов власти, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подросток активно поддерживал и вел пропаганду идеологии данного движения, размещая текстовые сообщения и видеоматериалы. Кроме этого, он убеждал других участников о необходимости сбора денег на покупку компонентов для изготовления взрывного устройства, и последующего подрыва башенного строения в Кемеровской области. Приговор в законную силу не вступил.