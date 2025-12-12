В Мурманске осудили экс-главу отдела управления капитального строительства

Мужчина получил 2,5 года принудительных работ за злоупотребление должностными полномочиями

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник проектного отдела управления капитального строительства Мурманской области осужден на 2,5 года принудительных работ за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими ущерб на 24,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Он осужден по двум эпизодам за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 2,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.

Подсудимый в 2022 году подписал акты приемки работ, которые по факту не были выполнены, по двум госконтрактам на изготовление проектной документации. В результате не был осуществлен капитальный ремонт отделения реабилитации ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр", не был построен пешеходный мост и не проведено благоустройство части территории комплекса "Долина Уюта" в Мурманске. При этом подрядчику необоснованно была перечислена оплата по контракту в сумме 24,9 млн рублей.

Преступление было выявлено органами прокуратуры Мурманской области, оперативными сотрудниками УФСБ России по Мурманской области и следователями регионального управления СК РФ.