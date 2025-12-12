Жителя Рубежного ЛНР осудили за участие в нацформировании

Мужчину разоблачили сотрудники УФСБ

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя города Рубежное Луганской Народной Республики к шести годам двум месяцам лишения свободы за участие в вооруженном националистическом формировании. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Южным окружным военным судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) участник одного из украинских нацбатов. <...> Следственным органом УФСБ России по Луганской Народной Республике возбуждено и расследовано уголовное дело по указанной статье УК РФ. Фигурант приговорен к лишению свободы сроком шесть лет два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Рубежного поступил на службу в вооруженное националистическое формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, где занимался его хозяйственным обеспечением. После освобождения территорий республики для сокрытия своего участия в карательном подразделении пытался уничтожить документы о прохождении военной службы, но был разоблачен сотрудниками УФСБ.

"Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.