Трех пострадавших при частичном обрушении дома переведут в больницу Волгограда

Одна женщина остается в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. В ожоговый центр в Волгограде из Камышинской городской больницы переведут двух взрослых и ребенка, которые пострадали при частичном обрушении дома из-за, по предварительной версии, разгерметизации бытового газа. Одна женщина остается в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

Читайте также

Пострадали четыре человека. Подробности обрушения дома в Волгоградской области

"Принято решение о переводе троих пострадавших - женщины 1965 года рождения, мужчины 1967 года рождения и ребенка 2019 года рождения - в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №25. Состояние всех трех пострадавших средней степени тяжести", - сообщили в комитете.

Уточняется, что женщина 1945 года рождения по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Она продолжит лечение в реанимационном отделении Камышинской городской больницы.

Как сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону, полицейские круглосуточно охраняют место происшествия для безопасности волгоградцев и проведения следственных действий.