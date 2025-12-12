Жительницу Мелитополя осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ

Ирину Суховей признали виновной в государственной измене

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил жительницу Мелитополя Ирину Суховей к 12 годам 6 месяцам, признав ее виновной в государственной измене за перевод денег в поддержку ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Запорожским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданке Российской Федерации, жительнице г. Мелитополя Запорожской области Суховей Ирине Ивановне. За государственную измену ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. <...> В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по ст. 275 УК РФ, вина Суховей в совершении преступления полностью доказана", - говорится в сообщении.

Установлено, что Суховей в 2023-2024 годах неоднократно переводила денежные средства на расчетные счета, которые использовались украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины.

"В суде она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре Республики Крым сообщили, что осужденная перевела через мобильное приложение более 1,4 тыс. рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины.