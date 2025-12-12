В Казани два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Причиной пожара стала неосторожность при курении

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. При пожаре в многоквартирном доме в Кировском районе Казани погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

"В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на улице Лейтенанта Красикова. Горели мебель и вещи на площади 5 кв. м. Из соседних квартир были эвакуированы 20 человек.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.