В Марий Эл завели дело после ДТП со школьным автобусом

Жертвами аварии стали три человека

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту ДТП со школьным автобусом в Моркинском районе Марий Эл, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что один из погибших - несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что 11 декабря на 72-73 км автодороги Звенигово - Шелангер - Морки произошло столкновение автомашины Lada Priora и школьного автобуса. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом. Детей в школьном автобусе не было.