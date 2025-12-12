ФСБ показала видео задержания нелегальных оружейников

Также в службе заявили, что была прекращена работа 44 подпольных мастерских

ТАСС, 12 декабря. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания подозреваемых в незаконной оружейной деятельности. Также на видео показано изъятое огнестрельное оружие.

Ранее в ФСБ сообщили, что с октября по ноябрь 2025 года в 53 российских регионах задержали около 169 человек, причастных к нелегальному обороту оружия, восстановлению боевых характеристик гражданских образцов в подпольных мастерских и их сбыту. В результате из оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства.

