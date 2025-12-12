На Алтае осудили подрядчиков за хищение при монтаже освещения Чуйского тракта

Руководители двух коммерческих организаций похитили более 95 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Барнаула вынес приговор двум руководителям коммерческих организаций, признанным виновными в хищении более 95 млн рублей при выполнении работ по освещению федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт". Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Центральный районный суд города Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сообщила она.

Один из фигурантов приговорен к пяти годам колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей и с запретом занимать руководящие должности на два года. Он взят под стражу в зале суда. Второму осужденному назначено три года условно со штрафом 400 тыс. рублей. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УФСБ России по Алтайскому краю. Следствие и суд установили, что в 2017-2018 годах подсудимые выполняли работы в рамках федеральной целевой программы на территории Республики Алтай. Однако установленное оборудование не соответствовало проектной документации. Для получения оплаты заказчику представлялись документы с недостоверными сведениями.