В Орске загорелся промышленный объект

Погибших и травмированных нет

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание на одном из промышленных объектов города Орска Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"<...> Погибших и травмированных нет. На технологический процесс возгорание не повлияло", - сказано в сообщении.

Позже в ведомстве заявили о ликвидации открытого горения.

"<...> [В тушении пожара] задействованы 46 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 34 человека и 11 единиц техники", - отметили в МЧС.

В пресс-службе главы региона сообщили, что открытое горение ликвидировано на площади 200 кв. м. "Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев держит ситуацию на личном контроле, находится на связи с главой города Орска", - отметили в пресс-службе.

Ранее местные СМИ распространили фотографии большого облака черного дыма над одним из районов Орска.