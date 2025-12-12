В Иркутске начальника путевой станции обвинили во взятке

Мужчину арестовали по подозрению в незаконном получении 4,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Начальник путевой машинной станции задержан в Иркутске по подозрению в получении взятки в 4,5 млн рублей. Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"В Иркутской области <…> задержан начальник путевой машинной станции - структурного подразделения транспортной организации, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с февраля по май 2024 года начальник путевой машинной станции получил через посредника от представителя подрядной организации, осуществлявшей ремонт железнодорожных путей, взятку в размере 4,5 млн рублей за незаконные действия в интересах взяткодателя. "В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления", - пояснили в ведомстве.