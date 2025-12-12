В Приангарье 19 многоквартирных домов остались без тепла

Причиной стала авария на теплотрассе

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения произошло в поселке Марково Иркутской области из-за аварии на теплотрассе. Без тепла остались 19 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Аварийное отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения в р. п. Марково. 12 декабря <...> поступила информация о нарушении теплоснабжения в жилых домах из-за аварии на теплотрассе, на период проведения работ без теплоснабжения 19 МКД (многоквартирных домов - прим. ТАСС), социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации аварии задействованы 12 человек и 4 единицы техники.

По данным регионального УГМС, в Иркутском муниципальном округе 12-13 декабря температура воздуха днем составит до минус 11 градусов. Ночью около минус 21 градуса, небольшой ветер.