В ДНР почти 200 человек задержали по уголовным делам за месяц

У населения изъяли более 110 единиц оружия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Около 200 человек задержаны за месяц росгвардейцами на территории ДНР по уголовным делам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"По подозрению в совершении уголовных преступлений подразделениями Росгвардии было задержано почти 200 граждан, а за административные правонарушения - около 2200 человек", - говорится в сообщении.

Также в Росгвардии отметили, что в некоторых населенных пунктах ДНР при содействии бойцов спецподразделений ведомства только за последний месяц было обнаружено и изъято более 110 единиц оружия различных модификаций, свыше 220 тысяч боеприпасов различного калибра, почти 1800 средств взрывания.