Для поисков пропавшего в акватории Абхазии мужчины задействовали вертолет

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. МЧС Абхазии продолжает поиски пожилого мужчины в акватории Сухума, задействовав вертолет и сонар - систему для исследования морского дна. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Ранее в МЧС республики сообщали, что, по предварительной информации, мужчина, которого ищут спасатели, - 93-летний бывший председатель Совета министров Абхазии Важа Зарандия. По словам очевидцев, мужчина купался в море днем, но домой не вернулся. Его вещи остались на берегу.

"Поиски <...> продолжаются, но пока безрезультатны. Сегодня утром использовали вертолет, который облетел акваторию, но ничего не обнаружено. Акватория обследуется с помощью сонара, который привезли волонтеры из Москвы, ныряют водолазы, патрулируют катера", - сказал Делибалтян.

В поисках задействованы 12 человек, в том числе 8 водолазов Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, погрануправления ФСБ России в Абхазии и столичного дайвинг-клуба.