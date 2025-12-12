На Камчатке завели дело из-за некачественной уборки снега

Проводятся следственные действия

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против должностных лиц Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа за некачественную уборку снега. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по г. Петропавловску-Камчатскому следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю по результатам проверки информации, размещенной в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" в виде некачественной дорожной снегоочистки краевой столицы (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 9 по 12 декабря во время прохождения циклона, сопровождающегося обильным выпадением осадков, на территории города образовались снежные завалы. Сугробы мешали свободному передвижению жителей и транспорта, проезд автомобилей скорой медицинской помощи и иных экстренных служб был заблокирован, что создало реальную угрозу жизни и здоровья граждан и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жителей города.

По делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств.

Циклон подошел на юг Камчатки в ночь на 9 декабря, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 25 м/с. На дорогах появилась гололедица, жители города сообщали в соцсетях о перебоях в работе общественного транспорта, были отменены занятия в школах.