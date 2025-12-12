В Волгограде двух пострадавших от атаки ВСУ выписали из больницы

Лечение продолжает одна девушка

ВОЛГОГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. В Волгограде двух жителей, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 29 ноября, выписали из больницы. Одна девушка продолжает лечение, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

В ночь на 29 ноября Волгоград подвергся атаке ВСУ, были повреждены пять домов в четырех районах города. После обследования медиками госпитализированы 77-летняя женщина, 61-летний мужчина и 18-летняя девушка. Еще двоим волгоградцам помощь оказана на месте.

"Двоих пострадавших (женщина 1948 года рождения и мужчина 1964 года рождения) уже выписали", - сообщили в комитете.

Уточняется, что 18-летняя девушка продолжает лечение в травматологическом отделении больницы №7.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, сотрудники профильных служб оперативно выполнили основной объем работ по обследованию всех МКД, получивших повреждения в результате террористической атаке БПЛА в ночь на 29 ноября. Проводятся работы по восстановлению поврежденных зданий.