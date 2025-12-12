В Петербурге вынесли приговор за хищения на испытаниях лекарства от рака

Среди осужденных профессор университета ИТМО Владимир Виноградов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к условным срокам фигурантов уголовного дела о многомиллионных хищениях при проведении испытаний инновационного лекарства от рака в 2021 году. Среди осужденных профессор университета ИТМО Владимир Виноградов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Захарова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, два эпизода), Владимира Виноградова и Владимира Криштопа, признанных виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранты вину признали, раскаялись, частично погасили причиненный ущерб", - говорится в сообщении.

Захарова суд приговорил к 5,5 года лишения свободы условно, Виноградова и Криштопа - к четырем годам. Представитель потерпевшей стороны - университета ИТМО - отдельно просил суд учесть при назначении наказания Виноградову его положительные характеристики, научный вклад как ученого с мировым именем и значение его деятельности для государства и общества. Удовлетворен также гражданский иск университета ИТМО к осужденным на 12,8 млн рублей, сохранен арест на их имущество.

Как отметили в пресс-службе, в уголовном деле есть четвертый фигурант, который проживает за границей и объявлен в международный розыск.

Проверка препарата

По данным следствия, в 2021 году ИТМО и возглавляемую Захаровым компанию "Фармакоген" привлекли к испытаниям инновационного противоонкологического лекарственного средства - его эффективность и безопасность надлежало проверить на животных. Стоимость контракта составила 20 млн рублей. Однако "Фармакоген", имея технические возможности для самостоятельного выполнения исследований, привлек для моделирования рака у подопытных крыс субподрядчика - Ивановскую государственную сельхозакадемию имени Д. К. Беляева (ныне Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет). По данным из подписанных сторонами документов о приемке работ, у 52 крыс был искусственно создан плоскоклеточный рак. Как впоследствии установили правоохранители, бумаги были подложными. Выяснилось, что в ивановском вузе отсутствовал виварий, что делало невозможным проведение исследований с животными, за работы по договору академия получала всего лишь 50 тыс. рублей, что явно не позволяло покрыть пятимесячные затраты на корм и подстил для животных, оплатить специалистов и приобрести препараты для моделирования рака. Фактически сотрудница организации-заказчика договорилась только о передержке крыс и оплачивала уход и уборку за ними одной из уборщиц, после чего увезла крыс обратно в Петербург. Предоставленные сотрудниками академии видеозаписи животных с неповрежденным кожным покровом также стали подтверждением факта невыполнения работ. Выделенные на исследования деньги фигуранты похитили.

В итоге исполнители, не проведя фактических испытаний, подготовили и представили заказчику заключение о неэффективности лекарства. Оно впоследствии было опровергнуто повторным математическим моделированием компании-разработчика и новым исследованием на животных, которые показали работоспособность препарата.

Захарову отдельно был вменен еще один эпизод мошенничества: согласно материалам дела, гендиректор "Фармакогена" похитил 9,8 млн рублей на изучении безопасности еще одного лекарства.