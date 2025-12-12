В Подмосковье мужчина выбросил из окна двух котов

Животные погибли

Редакция сайта ТАСС

© Дарья Роточева/ ТАСС, архив

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства, при которых житель подмосковного города Одинцово пьяным выкинул двух котов из окна жилого дома, в результате животные погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Триумфальная, из окна одной из квартир дома выкинули двух котов и вещи. В результате падения животные погибли.

"Сотрудниками полиции правонарушитель был доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался 34-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. "По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - добавили в главке.