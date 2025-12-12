На Украине задержали трех человек по подозрению в организации взрывов в Киеве

Уголовное дело открыли по статье о террористическом акте, повлекшем гибель человека

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция задержала трех человек, подозреваемых в организации взрывов, которые произошли в Киеве 11 декабря и привели к гибели одного человека и ранению еще трех. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По ее данным, задержаны три гражданина Украины 23, 25 и 27 лет. Уголовное дело открыто по статье о террористическом акте, повлекшем гибель человека.

Два взрыва произошли днем 11 декабря в Дарницком районе на востоке украинской столицы. Первый взрыв произошел в промзоне, когда мимо проходил патруль Национальной гвардии. Один боец погиб, второй был ранен. Позже, когда на месте работала полиция и медики, произошел еще один взрыв. Пострадали два полицейских.

На Украине в последнее время участились случаи диверсий и покушений на силовиков и сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкомата). В стране фиксируются поджоги автомобилей, находящихся на балансе украинской армии, и попытки терактов в военкоматах и подразделениях полиции.