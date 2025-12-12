Число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 10
10:46
обновлено 11:10
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Позднее стало известно еще об одном сбитом летательном аппарате.
Всего после полуночи 12 декабря, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито 10 беспилотников, летевших на столицу.
В новость внесены изменения (14:06 мск) - добавлена информация еще об одном сбитом беспилотнике.