В Калининграде задержали двух мужчин, финансировавших террористов

Им грозит до 15 лет лишения свободы

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении двух россиян, финансировавших террористов, возбуждены в Калининграде, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Калининградской области возбуждены уголовные дела в отношении граждан РФ 1978 и 1979 г. р., подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанных лиц, осуществлявших денежные переводы на счета, которые используются для финансирования террористической организации из числа участников запрещенной организации "Артподготовка" (признана экстремистской).

"За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - уточнили в ведомстве.

Проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления.