В Татарстане экс-руководителя реготделения СР осудили за мошенничество

Рушания Бильгильдеева получила четыре года колонии

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани приговорил к четырем годам колонии бывшего руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Татарстане Рушанию Бильгильдееву по делу о мошенничестве на общую сумму свыше 37 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

"Бильгильдеева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (два эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ (три эпизода). Ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в отношении Бильгильдеевой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2012-2016 годы она, будучи руководителем ряда компаний, под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков, а также подведения к ним инженерных коммуникаций, похитила у 133 граждан денежные средства на сумму 37,5 млн рублей.

В августе 2025 года суд избрал в отношении Бильгильдеевой меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о посредничестве во взяточничестве. Тогда сообщалось, что прокуратура Советского района Казани провела проверку в отношении жительницы Казани Александры Прониной. В результате проверки стало известно, что с декабря 2023-го по август 2024 года Пронина передала через посредников 4,5 млн рублей за решение вопросов в органах опеки, возбуждение уголовного дела против бывшего супруга и благоприятный исход гражданского спора в суде. В итоге часть денежных средств оказалась в руках Бильгильдеевой. По результатам проверки следователи возбудили в отношении Прониной уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По делу также были установлены два посредника в передаче взятки.