Обвиняемого в убийстве сожительницы в Ростовской области осудили пожизненно

Летом 2024 года мужчина избил ее, а затем протащил по дороге, привязав за ноги буксировочным тросом к автомобилю

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Ростовской области приговорил к пожизненному заключению жителя региона, обвиняемого в убийстве сожительницы, которую он летом 2024 года протащил привязанной за бампер машины по дороге. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

"В суде с участием государственного обвинителя установлено, что в июне прошлого года в поселке Реконструктор Аксайского района фигурант на почве ревности избил свою сожительницу, а затем протащил по дороге, привязав за ноги буксировочным тросом к автомобилю. После этого он нанес женщине несколько ударов кувалдой по голове, в результате чего потерпевшая скончалась, и сбросил ее тело в овраг. Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Тело женщины обнаружили 10 июня 2024 года. В отношении фигуранта было возбуждено дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По данным ведомства, подсудимый за два месяца до убийства женщины также повредил ее машину, а, находясь в СИЗО, в ходе конфликта убил своего сокамерника.