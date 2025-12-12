Арест Шлосберга по уголовному делу о дискредитации ВС РФ признали законным

Заместитель председателя партии "Яблоко" не признает вину

ПСКОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Псковский областной суд оставил без изменения решение городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю председателя псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Шлосбергу Л. М. (в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов), оставив его без изменения", - отмечается в сообщении.

Заседание суда по избранию меры пресечения проходило 5 декабря в закрытом режиме. Шлосберг был отправлен в СИЗО до 2 февраля. Он не признает вину. Ранее пресс-служба партии "Яблоко" сообщала, что уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) в отношении Льва Шлосберга было возбуждено 3 декабря из-за репоста публикации в телеграм-канале, сделанного в феврале 2022 года.