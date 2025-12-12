ТАСС: число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 13

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

"Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Позднее мэр сообщил, что был сбит еще один беспилотник.

Всего после полуночи 12 декабря, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито 13 беспилотников, летевших на столицу.

В новость внесены изменения (14:41 мск) - добавлена информация о еще одном сбитом БПЛА.