ТАСС: число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 13
Редакция сайта ТАСС
11:26
обновлено 11:41
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
"Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.
Позднее мэр сообщил, что был сбит еще один беспилотник.
Всего после полуночи 12 декабря, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито 13 беспилотников, летевших на столицу.
В новость внесены изменения (14:41 мск) - добавлена информация о еще одном сбитом БПЛА.