Al Hadath: в Газе из-за шторма и ливней погибли 12 человек

По информации телеканала, в анклаве из-за непогоды обрушились не менее 13 жилых зданий

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ТУНИС, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек, в том числе дети, погибли в результате последствий шторма и проливных дождей в палестинском секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, в анклаве из-за непогоды обрушились не менее 13 жилых зданий, бригады службы гражданской обороны продолжают получать запросы о помощи.

В результате шторма были затоплены целые лагеря для беженцев, в том числе расположенный в гуманитарной зоне Аль-Маваси рядом с городом Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным канала, свыше 27 тыс. палаток для перемещенных оказались затоплены или разрушены сильным ветром. Удар стихии затронул рынок в Нусейрате в центральной части анклава, район порта в городе Газа.

Средиземноморский шторм "Байрон" обрушился на сектор Газа в середине недели. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) предупредило, что проливные дожди усугубляют без того тяжелые условия жизни и призвало к незамедлительному упрощению доступа к гуманитарной помощи населения сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, составило около 70 тыс., более 171 тыс. получили ранения.

9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.