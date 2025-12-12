В Нижневартовске завели дело после потасовки молодых людей

Один из участников драки напал на местную жительницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Силовики задержали зачинщика потасовки и нападения на девушку в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Югре.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлена драка молодых людей в Нижневартовске на площади Нефтяников. Также в социальных сетях утверждается, что один из фигурантов драки напал на жительницу города.

"По факту публикаций в СМИ о грубом нарушении общественного порядка на площади Нефтяников Нижневартовска и нападении на гражданку, сотрудниками полиции оперативно установлено лицо, причастное к данным противоправным действиям. Им оказался 25-летний местный житель. Мужчина задержан", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 112 и ст. 213 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство).