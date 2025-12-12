В Белгороде после падения боеприпаса эвакуируют проживающих в радиусе 300 м

По словам мэра Валентина Демидова, как только специалисты обезвредят предмет и убедятся, что безопасности людей ничего не угрожает, они смогут вернуться домой

БЕЛГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Людей, проживающих в радиусе 300 м от места падения боеприпаса в Белгороде, эвакуируют. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров", - говорится в сообщении.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, как только специалисты обезвредят предмет и убедятся, что безопасности людей ничего не угрожает, они сразу смогут вернуться домой.

Падение боеприпаса произошло на территории соцобъекта Белгорода, взрывотехники Минобороны принимают решение о его утилизации. Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место.