В Москве арестовали мужчин за перевод денег террористической организации

В ходе обыска в доме одного из фигурантов изъяты баллоны со сжатым воздухом, пиротехнические изделия, гильзы, 200 патронов и другие предметы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал двух человек, обвиняемых в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждены два уголовных дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в отношении мужчин 1977 и 1993 годов рождения. <…> С фигурантами проведены следственные действия, предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты, являясь сторонниками международной террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, решили ее профинансировать. Они неоднократно переводили деньги участникам террористической организации.

Как добавили в пресс-службе, в ходе обыска в доме одного из фигурантов изъяты баллоны со сжатым воздухом, пиротехнические изделия, гильзы, 200 патронов и другие предметы, имеющие значение для расследования. В настоящее время мужчины проверяются на причастность к совершению преступлений против общественной безопасности.