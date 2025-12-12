В Одессе произошли взрывы

В Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует режим воздушной тревоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одессе на юге Украины.

Издание "Общественное. Новости" сообщило о первом взрыве в городе.

Агентство РБК-Украина позднее уведомило о повторных взрывах.

Позже, как сообщило издание, произошел еще один взрыв. По информации издания "Страна", над Одессой поднялось облако дыма.

В настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги. Сирены также звучат в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В новость были внесены изменения (17:03, 17:16 мск) - обновлена информация о взрывах.