В ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж

Женщину приговорили к 10,5 года колонии общего режима

© Официальный Telegram-канал Верховного суда ЛНР

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 10,5 года колонии общего режима экс-сотрудницу регионального МЧС за шпионаж в пользу Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В апреле 2022 года бывшая сотрудница МЧС, будучи радиотелефонисткой государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР, вступила в переписку с сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и передала ему сведения военного характера. Против нее завели уголовное дело по статье "Шпионаж".

"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным судом Луганской Народной Республики в отношении [гражданки] постановлен обвинительный приговор. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.