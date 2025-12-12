В Челябинске арестовали предполагаемых участников преступной группы

По информации полиции, они совершили серию хищений дорогостоящей автотехники и других вещей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске постановил заключить под стражу трех предполагаемых участников преступной группы, которые были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону. В отношении арестованных расследуются дела о хищении имущества и других преступлениях, сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

"По ходатайству следователя следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области трое обвиняемых заключены под стражу сроком на два месяца. В отношении фигурантов следственной частью ГСУ областного полицейского главка расследуется девять уголовных дел", - сказали в пресс-службе.

По информации полиции, ранее было установлено, что трое местных жителей с 2023 по 2025 год совершили серию хищений дорогостоящей автотехники и других вещей. Кроме того, они проникали в жилые помещения, где крали огнестрельное оружие. Предварительный ущерб от их противоправной деятельности составил около 7,5 млн рублей.

В полиции добавили, что следователями ведомства совместно с УФСБ России по Челябинской области и УУР ГУ МВД России по региону при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии в рамках возбужденных уголовных дел проведено порядка 20 обысков, в ходе которых изъято похищенное имущество граждан, похищенные оружие и боеприпасы.

Со ссылкой на правоохранительные органы 9 декабря сообщалось, что сотрудники областного управления ФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД по региону провели обыски у предполагаемых участников преступной группы, которой, по версии следствия, руководит местный житель Денис Дубровских.