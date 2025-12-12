В Балашове в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Обстоятельства аварии устанавливаются

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в городе Балашове Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, днем 12 декабря на перекрестке улиц Пугачевской и Урицкого произошло столкновение автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Выяснение обстоятельств произошедшего находится на контроле городской прокуратуры.

В главном управлении МВД России по области уточнили, что трое пострадавших - женщины 1980 и 1953 годов рождения и семилетний мальчик - самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГКБ, после осмотра были отпущены. Еще одному пострадавшему, мужчине 2004 года рождения, назначено лечение.