В аэропорту Ижевска ввели ограничения

В Удмуртии объявили сигнал "Беспилотная опасность"

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска, в Удмуртии объявлена беспилотная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

"На территории Удмуртии введен сигнал "Беспилотная опасность". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Введен сигнал "Ковер". Радиус действия - 100 км", - написал он.