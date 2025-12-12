В Ивановской области в ДТП погибли три человека

Несовершеннолетних среди погибших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. При столкновении двух автомобилей в Тейковском районе Ивановской области погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

Авария произошла около деревни Большое Клочково примерно в 15:30 мск. По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. "В результате ДТП погибли три человека: водители двух транспортных средств и пассажир Ford Focus. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, инспекторы Госавтоинспекции. Также на место выехал начальник Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Рязанов. Выясняются обстоятельства и причины аварии.