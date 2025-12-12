В Калининградской области завели дело о жестоком обращении с животными

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Полиция в Калининградской области возбудила уголовное дело в отношении мужчины, жестоко надругавшимся над котятами в присутствии малолетнего ребенка. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"В ОМВД России "Зеленоградский" поступила информация от жительницы поселка Мельниково. Женщина рассказала полицейским, что стала очевидицей жестокого обращения с животными", - говорится в сообщении.

В ходе проверки обращения участковые уполномоченные полиции выяснили, что злоумышленник, поругавшись со своим ребенком, в порыве гнева схватил двух котят и бросил их об стену.

Доставленный в отдел полиции мужчина сознался в содеянном, отметили в пресс-службе.

Следователем возбуждено уголовное дело по пунктам "в", "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное в отношении нескольких животных в присутствии малолетнего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, уточнили в полиции.