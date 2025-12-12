В Ярославской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Личности погибших устанавливают

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Некрасовском районе Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 15:34 мск на 33-м км трассы Р-132 "Золотое кольцо".

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортным средством Mercedes Actros под управлением мужчины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault, личности которых устанавливаются, от полученных травм умерли до приезда бригады скорой медицинской помощи. "На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия", - сообщили в Госавтоинспекции.