В Тульской области уничтожили 13 БПЛА

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

"Сегодня в период с 12:00 до 18:00 [мск] подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.