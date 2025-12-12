СК завершил расследование дела журналистки Лученко

Ее обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. СК РФ завершил расследование уголовного дела о дискредитации армии России журналисткой Ксенией Лученко (признана в РФ иноагентом), сообщает столичное управление ведомства.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Ксении Лученко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Ранее она была заочно арестована.

Следственный комитет 29 сентября возбудил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ в отношении Лученко. По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Эта информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

Лученко находится за пределами России.