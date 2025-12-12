В Уфе бывшего военкома осудили за хищение 11,8 млн рублей у Минобороны

Мужчину приговорили к пяти годам

УФА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил к пяти годам колонии бывшего военного комиссара за хищение 11,8 млн рублей у Минобороны РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Кировский районный суд г. Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 1 млн 800 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2016 по 2022 год военком организовал преступную группу, в которую вошли его подчиненный и директор коммерческой фирмы. Чиновник и его подчиненный оформляли фиктивные документы на несуществующих технических работников, а директор подставной фирмы выставлял за них счета и обналичивал похищенные у Минобороны деньги. Суд установил, что ущерб Министерству обороны Российской Федерации превысил 11,8 млн рублей.

Суд постановил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере более 11 млн рублей.